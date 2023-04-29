В Бахмуте до сих пор живут некоторые из украинцев, которым трудно уехать из-за ожесточенных боев на территории города.

Эвакуационные экипажи полиции"Белый ангел" спасли из ада Бахмута (Донецкая область) еще 20 украинцев. Люди из-за обстрелов не могли уехать самостоятельно.

О том, какой ужас пришлось пережить украинцам под "симфонию" постоянных боевых действий говорится в сюжете, который показало МВД Украины в Telegram.

Люди рассказали, что оккупанты превратили их квартиры и весь город в руины. Из-за мощных обстрелов жители постоянно прятались в подвалах и уже забыли, что такое солнце и свежий воздух. Находиться в домах и квартирах опасно круглосуточно, никогда не знаешь, когда туда прилетит снаряд россиян.

Видео дня

Например, одному из жителей Бахмута снаряд попал в квартиру. Мужчина получил контузию и нуждался в срочной помощи. Подробности рассказала одна из жительниц города.

"В кухню как влетело, и в ванную, и в туалет, туда все. А он в квартире находился, в зал вышел", - отметила она.

И это не единственный случай. В экстренной медицинской помощи в Бахмуте нуждаются многие гражданские, которые, не считая "боевых" травм, очень истощены и постоянно живут в стрессе. Украинцы в слезах благодарят правоохранителей за спасение, понимая, что в ближайшее время вряд ли вернутся домой.

Солдат ВСУ вытащил из Бахмута окровавленного командира

Напомним, что 13 апреля украинцев поразила история боевой дружбы между младшим сержантом пограничной службы и его командиром. Бойцы попали под обстрел возле Бахмута и получили тяжелые ранения.

Хуже всего было командиру, из-за глубокой раны он просто истекал кровью и без срочной помощи погиб бы. Дело в руки пришлось взять "младшему". Несмотря на контузию, он смог спасти их двоих. Теперь между ними совсем другой уровень отношений, они относятся друг к другу, как родные люди.

Вас также могут заинтересовать новости: