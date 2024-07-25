Известно, что данные вертолеты оснащены бронированными креслами пилотов и баллистически устойчивыми лопастями.

Украине предложили взять на вооружение американские легкие ударные вертолеты Bell 407M.

Как сообщил исполнительный вице-президент по стратегическим целям Bell Джефри Шлоссер, переговоры были проведены во время международного авиасалона Фарнборо, который сейчас проходит в Великобритании, пишет Janes.

При этом в компании отказались раскрывать детали возможной сделки. Указывалось только то, что продажа вертолета предложена Украине в рамках широкого проекта.

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Bell 407M - что известно о вертолете

Bell 407M - прагматичная боевая машина, которая создана на базе гражданского вертолета 407, пишет Defense Express.

Система управления вооружением данных вертолетов поддерживает использование высокоточных ракет (AGM-114 Hellfire и APKWS), оптико-прицельную станцию для обнаружения и наведения на цели, крепления для вооружения с 6 точками подвески вооружения.

Кроме того, как отмечается, вертолет оснащен бронированными креслами пилотов, баллистически устойчивыми лопастями, системой герметизации топливной системы, средствами обнаружения и противодействия зенитным ракетам и тому подобное.

Общие характеристики Bell 407M:

максимальная крейсерская скорость - до 246 км/ч,

максимальная дальность полета - до 624 км,

общий полезный вес - 1156 кг,

максимальный взлетный вес - 2381 кг (с внешним грузом 2722 кг).

"Bell 407M в любом случае уступает своими ударными возможностями специализированным ударным вертолетам, таким как AH-64 Apache и AH-1Z Viper. Но при этом стоит значительно дешевле", - добавили аналитики.

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