Расчет отработал удачно, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк, показал, как украинские бойцы 24 февраля 2022 года встречали российские вертолеты с десантом, которые двигались через Киевское море.

Соответствующее видео он опубликовал у себя в Telegram-канале.

"Шайтан" - командир отделения зенитного взвода ПЗРК 58 отдельной мотопехотной бригады. Его отделение одно из первых встречало вражеские вертолеты с десантом, которые двигались через Киевское море. Тогда расчет отработал удачно", - говорится в подписи к видео.

По словам "Шайтана", этот день для всех был страшным и печальным.

"Пребывали с побратимами на боевом дежурстве по защите нашего государства. Выпала судьба нам встретить первые вертушки, которые проходили через Киевское море. Благодаря слаженному отделению, трудолюбию наших парней, мы отработали по ним. На радость нам, было два попадания, две вертушки мы утопили. Туда им и дорога!" - заявил он на видео.

Потери России в Украине

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала широкомасштабного вторжения России Силы обороны Украины уничтожили не менее: самолетов - 359, вертолетов - 326.

А общие боевые потери России в Украине в личном составе с начала широкомасштабной войны предварительно составляют 531 980 человек.

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