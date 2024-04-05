В начале апреля, в годовщину подписания Соглашения о создании Сообщества Беларуси и российской федерации, подписанного еще в 1996 году Борисом Ельциным и Александром Лукашенко, в Республике Беларусь начались показательные трехдневные военные учения.

Официально военную подготовку должны были пройти офицеры территориальных войск обороны. Речь шла о тренировке действий при введении режима военного положения на границе с Литвой и Республикой Польша (учения были назначены в Гомельской и Гродненской областях).

Де-факто, Беларусь на сегодня является "беларуским военным округом" российской федерации, выдвинутым в глубину Европейского континента.

И, в понимании российского высшего военно-политического руководства, является первым рубежом в противостоянии силам Североатлантического альянса. Поэтому, когда Лукашенко рассказывает о том, что его страна готовится к войне, нет смысла размышлять, вступила ли Беларусь в войну против Украины. Она уже является союзницей россии. Более того, на ее территории размещены боевые подразделения вооруженных сил рф, а с аэродрома в Мозыре неоднократно поднимались российские самолеты с ракетами, нацеленными на украинские города.

Армейские корпуса Беларуси - примерно 50 тысяч военнослужащих, подготовка которых на достаточно высоком уровне. Поэтому угроза вторжения есть всегда. Но в конце 2022 года Генеральный штаб ВСУ и Ставка Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского рассмотрели и приняли План укрепления границ Украины с соседними государствами - Республикой Беларусь, Республикой Молдова и по линии границы с рф. Согласно этому плану, в 2023 году был осуществлен ряд инженерно-фортификационных мероприятий, которые значительно усилили оборону украинской границы, проведено минирование определенных участков, усилен режим несения службы военнослужащими пограничных войск, введен особый режим мониторинга и передвижения по ряду областей, граничащих с Беларусью. То есть, благодаря проведенным мероприятиям, угроза из Беларуси минимизирована, а ситуация является контролируемой.

Опасным является и сам фактор сотрудничества и сращивания диктаторских режимов.

Так, после встречи путина и Ким Чен Ына мир должен противостоять попыткам Москвы вооружаться для ведения агрессивной войны. Уже подтверждено применение россией баллистических ракет из Северной Кореи для атак на украинские города. россия стала зависимой от внешних поставок боеприпасов, а террористические и диктаторские режимы (и северокорейский, и беларуский) превратились в спонсоров российской агрессии против Украины.

Еще один момент: куда большим сигналом об опасности является тот факт, что российская сторона объявила о завершении перемещения тактического ядерного оружия на территорию Беларуси. Но здесь надо сделать ремарку: ключи для запуска этого вида оружия массового поражения руководству Беларуси не предоставлены, они до сих пор хранятся в 12 главном управлении министерства обороны рф.

Лукашенко, скорее всего, отводится роль "свадебного генерала" с замашками диктатора.

Собственно, он играет роль вроде бы "не прогнозируемого", мол, он даже имеет какую-то "кнопку" и может ее применить. Это, по моему мнению, информационная кампания страны-агрессора, целью которой является дезинформация, сознательное нагнетание и усиление страха среди населения Польши, стран Балтии, стран восточной части Европейского Союза.

Думаю, что подыгрывание владимиру путину в его попытке запугать мир ядерной войной может дорого обойтись Александру Лукашенко и беларускому народу. москва грубо нарушает международные обязательства по неприменению и нераспространению ядерного оружия. россия откровенно пренебрегает своими обязанностями постоянного члена Совета Безопасности ООН: ведет захватническую войну и помогает подготовке других диктаторских режимов к новым агрессивным войнам. Только денуклеаризация рф может гарантировать глобальную ядерную безопасность.

Олег Стариков, эксперт в сфере обороны и безопасности