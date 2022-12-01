В настоящее время Макрон согласен, что мир возможен только на условиях Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США и Франция должны снова стать "братьями по оружию" для объединения усилий по военной помощи Украине в войне с Россией, пишет CNBC.

Это заявление Макрон сделал в первый день своего визита в Вашингтон.

Накануне американские СМИ писали, что тема Украины станет ключевой во время встречи двух лидеров.

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"Поскольку война снова вернулась на европейскую землю и в свете многочисленных кризисов, с которыми сталкиваются наши страны и все общества, мы должны снова стать братьями по оружию", — сказал Макрон, обращаясь к американскому коллеге.

Как пишет CNN, Джо Байден, в свою очередь, сказал, что обе страны едины на фоне "жестокой войны" России в Украине, добавив, что две страны работают над тем, чтобы "демократии достигли результатов" по ​​многочисленным ключевым вопросам.

Позиция Макрона по войне в Украине

Эммануэля Макрона неоднократно упрекали в его мягком подходе к России, в том числе желании все время общаться с Владимиром Путиным. Лидер Франции в ответ объяснял, что так хочет помочь добиться мира.

Еще в мае украинский президент Владимир Зеленский признался, что Макрон предлагал Украине пойти на территориальные уступки России.

В настоящее время Макрон согласен, что мир возможен только на условиях Украины. Франция активно помогает ВСУ тяжелым вооружением и боеприпасами.

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