Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США и Франция должны снова стать "братьями по оружию" для объединения усилий по военной помощи Украине в войне с Россией, пишет CNBC.
Это заявление Макрон сделал в первый день своего визита в Вашингтон.
Накануне американские СМИ писали, что тема Украины станет ключевой во время встречи двух лидеров.
"Поскольку война снова вернулась на европейскую землю и в свете многочисленных кризисов, с которыми сталкиваются наши страны и все общества, мы должны снова стать братьями по оружию", — сказал Макрон, обращаясь к американскому коллеге.
Как пишет CNN, Джо Байден, в свою очередь, сказал, что обе страны едины на фоне "жестокой войны" России в Украине, добавив, что две страны работают над тем, чтобы "демократии достигли результатов" по многочисленным ключевым вопросам.
Позиция Макрона по войне в Украине
Эммануэля Макрона неоднократно упрекали в его мягком подходе к России, в том числе желании все время общаться с Владимиром Путиным. Лидер Франции в ответ объяснял, что так хочет помочь добиться мира.
Еще в мае украинский президент Владимир Зеленский признался, что Макрон предлагал Украине пойти на территориальные уступки России.
В настоящее время Макрон согласен, что мир возможен только на условиях Украины. Франция активно помогает ВСУ тяжелым вооружением и боеприпасами.