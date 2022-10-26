Директор компании-производителя заверил, что уже скоро комплексы развернут в Украине.

Правительству США уже передали сложные системы противовоздушной обороны NASAMS, которые предназначены для Украины. Комплексы развернут в ближайшее время

Об этом сообщает Defense News.

Директор компании-производителя Raytheon Technologies Грег Хейз сообщил, что правительству США передали две системы неколько недель назад.

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"Мы только что поставили две системы NASAMS. Два из них мы передали правительству несколько недель назад. Уже скоро их развернут в Украине", - отметил Хейз.

ПВО NASAMS – что это

NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для перехвата ракет, самолетов и других воздушных целей на малых и средних высотах. Комплекс разработали норвежская компания Norwegian Kongsberg и американская Raytheon.

Системы имеют следующие характеристики:

дальность поражения - от 2,5 до 40 км;

высота поражения - от 30 м до 16 км;

время реагирования - 10 секунд.

Системы ПВО NASAMS для Украины - что известно

Российская Федерация 10 октября совершила массированный ракетный удар по городам Украины. В связи с этим в США заявили, что Киев получит передовые системы ПВО. При этом сроков никто не называл, а лишь заверили, что это произойдет настолько быстро, как будет возможно.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Запад сосредоточился еще и на системах ПВО для Украины. Данный вопрос стал главной темой заседания в формате "Рамштайн-6".

Кроме того, в Британии заявили, что передадут Украине ракеты для систем NASAMS средней дальности.

14 октября министр обороны Алексей Резников заявил, что переданные США зенитно-ракетных комплексов NASAMS для противовоздушной обороны будут поставлены в Украину до конца месяца.

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