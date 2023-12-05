Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и запорожском направлениях.

Российские захватчики в эти сутки пытались безуспешно прорвать украинскую оборону возле Авдеевки в Донецкой области. В течение суток произошло 70 боевых столкновений

По информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Противник нанес авиационный удар в районе Ивановки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречное, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

Также, на Лиманском направлении, силы обороны отбили 13 атак врага, который при поддержке авиации, пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей в районах Белогоровки Луганской области и Терновников, Спорного, Веселого, Раздолевки, Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

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Кроме того, на Бахмутском направлении, Силами обороны отражено 9 атак противника в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Часов Яр, Ивановское, Богдановка, Нью-Йорк Донецкой области.

Вместе с тем, на Авдеевском направлении, украинскими защитниками отбиты 23 атаки врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, северо-восточнее Бердичи, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

В то же время, на Марьинском направлении, силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 13 атак на позиции украинских защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка.

На шахтерском направлении украинскими защитниками отражена атака врага в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении, силы обороны отбили все атаки противника, в районе западнее ивовое Запорожской области. Враг нанес авиационный удар в районе Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Красное, Белогорье, Работино, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Тягинка и Крынки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись город Херсон и Очаков Николаевской области.

"Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику", - говорится в сводке.

Бои на Донбассе - последние новости

По данным британской разведки, российские оккупанты в последнее время медленно продвигаются сквозь руины города Марьинка Донецкой области.

В свою очередь родственники российских мобилизованных пожаловались Владимиру Путину, что бойцов бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, чтобы взять город к пресс-конференции президента.

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