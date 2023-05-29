В Бахмуте украинские военные продолжают контролировать окрестности в районе "Самолет", однако на флангах не продвигаются.

В Минобороны сообщили, что интенсивность наступления российских военных и наемников на Бахмутском направлении снизилась из-за замены "вагнеровцев" на регулярные подразделения. В Бахмуте украинская армия контрой окрестности в районе "Самолет". Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Актуальная ситуация на Бахмутском направлении. Интенсивность наступательных действий врага существенно снизилась поскольку он осуществляет замену войск с вагнеровцев на регулярные подразделения и пытается стабилизировать оборону на этом направлении", - отметила она.

Маляр подчеркнула, что украинские войска своими действиями ощутимо усложняют врагу этот процесс.

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В то же время, по данным МОУ, интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов не уменьшилась.

Кроме того, "вагнеровцы" выводят свои подразделения из Бахмута, на их место заходит регулярная армия. На севере пригорода Бахмута также происходит замена вражеских подразделений.

"Наши войска контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет"... Продвижение на флангах по состоянию на вчера и сегодня утром не осуществляется в связи с выполнением других задач", - уточнила заместитель министра.

По ее словам, на юге от Бахмута враг предпринимает попытки усилиться и нарастить армейские подразделения.

Ситуация на фронте сегодня - последние данные

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты, несмотря на значительные потери, не отказываются от планов полного захвата территорий Луганской и Донецкой областей.

В частности, за прошедшие сутки украинские войска отбили 19 вражеских атак.

В частности, за сутки ликвидировано около 430 российских военных, а общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года составляют около 207 тыс. 030 человек.

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