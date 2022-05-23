Пограничник, который произнес эту фразу, провел в плену 1,5 месяца.

Авторство легендарной фразы о российском корабле приписали морпеху, чтобы освободить из плена оккупантов ее настоящего автора - пограничника, имя которого не называют.

Об этом сообщил советник министра обороны Алексей Копытько.

"Обозначив в качестве автора фразы морпеха, которого уже вытащили из плена, удалось вытащить из плена и пограничника, который ее произнес реально. При других обстоятельствах его не отдали бы никогда. Либо замучили бы, либо сломали бы пытками и заставили озвучивать на камеру заготовки роспропаганды", - заявил он.

Копытько подчеркнул, что морпех, взявший на себя всю публичность, спас жизнь пограничника.

Ранее в эфире информационного телемарафона начальник пограничной заставы "Остров Змеиный" Богдан Гоцкий напомнил, что россияне предлагали пограничникам с острова сдаться и получать большую зарплату, но пограничники отказались.

Тогда один из них и указал направление, по которому следует отправиться кораблю русских.

"Это мой подчиненный. Пограничник", - отметил Гоцкий.

Он подтвердил, что доступ к радиостанции имели только пограничники.

"Я был свидетелем этой фразы. Автор этой фразы находился полтора месяца в плену, сейчас он на свободе", - добавил начальник пограничной заставы.

В то же время, эту информацию в комментарии УНИАН подтвердил и представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, приписывание авторства этой фразы другому военнослужащему - не пограничнику - было информационной операцией-прикрытием, чтобы никому не навредить.

Ведь из-за того, что доступ к радиостанции имели только пограничники, к ним оккупанты и проявляли "особое внимание" в плену.

Демченко уточнил, что имя пограничника назовут, когда это станет возможным".

Он подчеркнул, что все защитники Змеиного - герои, поэтому стояли друг за друга.

Как сообщал УНИАН, ранее авторство фразы приписали Роману Грибову, которого удалось вернуть из плена 24 марта.

Еще 24 февраля агрессор вел обстрелы из корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.

По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ – сдаваться никто не будет.

В этот же день советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время артиллерийского удара по острову Змеиный погибли 13 украинских пограничников.

28 февраля в Генштабе заявили, что украинские пехотинцы и пограничники, которых взяли в плен российские оккупанты на острове Змеиный, живы и находятся в плену.