Арестович заявил, что российские войска также, как и местное население, находятся перед риском химической и экологической катастрофы.

Советник главы ОП Алексей Арестович прокомментировал сегодняшний авиаудар оккупантов по Северодонецку, в ходе которого они попали в цистерну с азотной кислотой.

По его словам, рашисты подвергают риску химической катастрофы как местное население, так и свои же войска.

"Согласно заявлениям Гайдая, большая часть Северодонецка уже под россиянами… Они, конечно, громогласно заявят, что город взят. Но надо понимать ситуацию. Северодонецк ниже Лисичанска. Лисичанск не в окружении, он имеет прямую связь с "большой землёй"... После взятия Северодонецка перед наступающими открывается красивая и очень ядовитая химическая промзона. Противник, который бьёт туда, он, российские войска, они подвергают, угрожают, ставят перед риском химической и экологической катастрофы и население, и свои войска тоже", - сказал Арестович.

Напомним, в Северодонецке российские войска попали в цистерну с азотной кислотой, которая размещена на территории местного химзавода. Граждан призвали немедленно подготовить маски для лица, пропитанные содовым раствором.

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