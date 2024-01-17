В то время оккупанты бьют по гражданским людям и объектам.

В течение суток силы обороны ударили по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 таким районам, по пункту управления и по 5 зенитно-ракетным комплексам противника.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Видео дня

В Генштабе отмечают, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, двум радиолокационным станциям, двум средствам противовоздушной обороны, двум артиллерийским средствам и по складу боеприпасов противника.

В то же время враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Война в Украине - последние новости

Сегодня на Харьковщине в результате обстрелов российскими оккупантами погибла женщина, а двое детей получили ранения.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что в Малом Бурлуке погибла 61-летняя женщина. 10-летний мальчик находится в больнице, в результате полученной травмы ампутирована конечность. Пострадавшая девочка 14 лет получила осколочные ранения.

Также сегодня российские оккупанты ударили дроном-камикадзе по гражданскому автомобилю в Марганецкой общине, что на Никопольщине Днепропетровской области.

Руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что под удар попало авто, в котором находились люди. Пострадали двое парней. 13-летний ребенок - "тяжелый". Юноша 19 лет-в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: