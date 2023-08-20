Россияне ответили Украине 22 авиационными атаками.

Пилоты ВСУ реализовали 9 ударов по местам расположения армии РФ в Украине, чем принесли немало бед врагу.

По данным Генштаба, за эти сутки удалось уничтожить 1 пункт управления и 3 артиллерийских средства, расположенные на огневых позициях противника.

В ответ армия РФ 22 раза ударила по Украине авиацией и 30 раз применила ЗРК для обстрела позиций войск и гражданских украинцев.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

Также там напомнили, что вероятность новых ракетных и авиационных ударов со стороны РФ все еще высока.

Украине дают F-16, которые могут прикрыть определенные направления

Напомним, сегодня первыми среди всех партнеров Украины официально о поддержке ВСУ истребителями F-16 объявили правительства Нидерландов и Дании. Этому предшествовала личная поездка президента Зеленского в Нидерланды.

Так, глава нидерландского правительства Метте Фредериксен объявила, что Украина получит 19 истребителей. Со своей стороны Дания заявила, что у нее есть 42 истребителя F-16, но там еще не знает, сколько именно дадут Украине.

Позже военный эксперт Defence Express Иван Киричевский высказал мнение, что F-16 могут прикрыть пехоту ВСУ сразу на нескольких направлениях.

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