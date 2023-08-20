Также на повестке дня вопрос глобального саммита мира, формула мира и привлечение государства-террориста к ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Королевство Нидерланды с официальным визитом. Как сообщил глава государства в своем Facebook, поездка посвящена теме авиационной поддержки Украины.

"Впереди как всегда предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос - F-16 для Украины, для защиты наших людей от российского террора. Становимся сильнее. Также на повестке дня Глобальный саммит мира, Формула мира, привлечение государства-террориста к ответственности", - сообщил Зеленский.

Как писал УНИАН, Нидерланды вместе с Данией возглавляют коалицию истребителей для Украины. Недавно эти страны официально подтвердили получение от США одобрения на поставку самолетов F-16 Украине.

Видео дня

Известно, что Украина получит американские истребители F-16 после завершения обучения пилотов ВСУ на этих западных самолетах. 19 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что учения украинских пилотов на F-16 "уже начались".

До получения Украиной самолетов западного производства остается несколько шагов - тестирование возможностей украинских пилотов, тренировка и политическое согласие.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, F-16 смогут встать на защиту Украины не раньше весны 2024 года.

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