Зафиксирована активность тактической авиации.

На одном направлении возросла опасность, российские захватчики усилили корабельную группировку в акватории Черного моря и бомбардируют мирное население.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, сейчас оперативная обстановка в этой зоне напряженная. Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено. В то же время в Черном море увеличилось количество вражеских ракетоносителей.

В частности, в акватории находятся на боевом дежурстве 6 кораблей, среди которых - два фрегата-ракетоносителя, снаряженные 16 ракетами типа "Калибр".

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"Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок", - отмечают в пресс-службе.

За прошедшие сутки враг применял различные типы вооружения для нанесения максимального вреда гражданскому населению, стратегически важной инфраструктуре юга.

Например, по Херсонщине захватчики ударили баллистикой, применив, предположительно, "Искандер-М" в направлении Белозерской общины.

"Зафиксировано 9 авиационных ударов с применением противорадиолокационных ракет типа "Х-31" и управляемых авиабомб. Враг в очередной раз применяет тактику смешанных атак, а на этот раз еще и превысил интенсивностью бомбардировок все предыдущие дни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 46 управляемых авиабомб было направлено врагом по населенным пунктам, среди которых Барвинок, Бургунка, Токаровка, Тягинка, Понятовка, Львове, Ольговка, Приднепровское, Ивановка. В результате ударов ранено гражданское лицо, несколько частных домов полностью разрушены, более 60 - повреждены.

"В акватории Черного моря также зафиксирована активность тактической авиации с очередным сбросом неустановленных объектов в направлении гуманитарных навигационных коридоров гражданского судоходства. Параллельно авианалетам враг продолжает применять FPV-дроны и сброс осколочных боеприпасов с БпЛА других типов", - добавляют в Силах обороны.

Также говорится, что показатель интенсивности артиллерийских обстрелов за минувшие сутки зафиксирован на отметке 55, с применением более 350 снарядов. Особенно насыщенным выдался день у жителей Херсона, по которому враг совершил 7 обстрелов. Повреждено около десяти частных домов, складское помещение одного из предприятий города.

Параллельно силы обороны юга продолжают свою боевую работу. В частности, ликвидированы 14 оккупантов, уничтожены два миномета, семь пушек, два "FPV"-дроны, семь единиц автобронетехники.

Также уничтожены три пункта захватчиков - управление БпЛА, боепоставка и наблюдательный.

Ночью армия РФ атаковала Украину дронами-убийцами из Черного моря

Напомним, в ночь на 23 октября российская армия совершила массированную атаку дронами по югу Украины. По данным Сил обороны, атака врага беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-131/136 продолжалась более 3,5 часа. Дроны-убийцы были направлены с крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесской области. Заходили они на удар преимущественно с Черного моря. В результате, девять вражеских дронов сбиты в Одесской области, один - в Винницкой области. Обломками сбитого беспилотника повреждена крыша склада припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Из-за этого произошел пожар, который укротили спасатели.

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