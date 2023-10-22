Несколько кораблей противника дежурят у берегов Крыма, отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Российские оккупанты свернули корабельную группировку в Черном море, но несколько вражеских судов продолжают дежурить у берегов пока захваченного Крыма.

Противник завел носители ракет "Калибр" в пункты базирования, однако уровень ракетной угрозы украинская сторона оценивает как высокий, рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Сейчас корабельная группировка врага свернута. В компактном виде - четырех единиц, они продолжают дежурство вдоль побережья Крымского полуострова, патрулируя так называемые территориальные воды, которые они считают пока своими, ракетоносители также заведены в пункты базирования... Однако уровень ракетной угрозы мы оцениваем как высокий, поскольку помним, что враг может применить "Калибры" даже из бухт", - предупредила она.

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Россияне с начала полномасштабного вторжения уже не раз били по украинской земле "Калибрами" из Черного моря, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

Позже украинская сторона начала успешно атаковать вражеские суда, и РФ решила отправить корабли Черноморского флота как можно дальше от берегов Крыма. Представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук говорил, что противник рассредоточивает корабли ЧФ РФ в разных портах, чтобы обезопасить от попаданий.

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