Однако, по словам представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, в последние дни враг использует на Авдеевском направлении последние резервы, которые имеет, и несет там большие потери.

Из-за постоянных попыток врага окружить Авдеевку, что в Донецкой области, этот город в ближайшее время может стать "новым Бахмутом". Об этом спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Враг постоянно пытается окружить город Авдеевка. Я согласен с западными коллегами, которые говорят, что Авдеевка в ближайшее время может стать новым Бахмутом, это так и есть. Вчера, позавчера враг использовал последние резервы, которые имеет", - сказал он.

По словам спикера, враг несет существенные потери личного состава, техники. За прошедший день враг потерял около трех рот личного состава во время штурма Авдеевки.

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"Атаки все однотипные, враг атакует с одной и той же посадки, очень прогнозируемо, поэтому удается нашим военным защищать свои позиции", - пояснил Дмитрашковский.

Ситуация в Авдеевке - последние данные

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта британская разведка сравнила ситуацию с защитой Авдеевки оборону Бахмута. По мнению экспертов, украинские силы продолжают организованную оборону города, но их маршруты снабжения находятся под угрозой из-за российской операции по окружению.

По данным Генерального штаба ВСУ, российская армия продолжает вести наступательные Дина Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

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