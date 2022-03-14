Мэр столицы уточнил количество жертв и пострадавших в результате атак 14 марта.

В Киеве в результате удара по дому на Оболони и падения обломков ракеты на Куреневке погибли два человека, 16 - получили ранения.

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

"Киев сегодня подвергся атакам врага. Рано утром снаряд попал в 9-этажный жилой дом на Оболони. По уточненным данным, один человек погиб. 10 получили ранения. Из дома эвакуировали около 70 жильцов", - рассказал он.

Кроме того, позже обломки сбитой украинскими военными вражеской ракеты упали на дорогу на Куреневке. В результате один человек погиб, шестеро получили ранения, двоих из них забрала "скорая".

"Полностью уничтожен троллейбус, который был без пассажиров. Повылетали стекла, повреждены балконы окружающих домов и коммерческие помещения на первых этажах. Спасатели и бригады скорой работают на месте", - добавил Кличко.

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