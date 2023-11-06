За сентябрь РФ запустила по Украине 503 беспилотника, что превысило предыдущие показатели.

В последние месяцы российские оккупационные войска стали применять во время атак по Украине преимущественно беспилотники, тогда как раньше акцент делался на ракеты. Такие изменения свидетельствуют о том, что РФ переориентирует свою стратегию с ракет на массированные пуски дронов.

Такое мнение высказал в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев. Он предположил, что новая стратегия оккупантов может использоваться в будущем во время массированных атак по украинским объектам критической инфраструктуры.

"Смотрим на статистику использования БпЛА за сентябрь – 503. За октябрь статистика еще подбивается, но если говорить об активности БПЛА российской оккупационной армии, то за сентябрь она выше в полтора раза, чем предыдущие показатели. Это свидетельствует о том, что основной акцент РФ будет переносить с крылатых ракет стоимостью в несколько миллионов долларов непосредственно на массовое использование БПЛА", – отметил эксперт.

По словам Снегирева, эти 500 беспилотников обошлись стране-агрессору в 15 миллионов долларов. Эта сумма составляет стоимость только двух крылатых ракет, поэтому экономическая составляющая для РФ все же важна – хотя бы в аспекте трудностей с производством крылатых ракет.

"Несмотря на все сообщения о том, что российский ВПК смог нарастить производство от 6 до 100 крылатых ракет различного вида базирования, у России все же есть определенные трудности в поставках комплектующих, а именно микрочипов и микроэлементов производства передовых стран мира", – резюмировал Снегирев.

Атаки РФ по Украине: последние новости

За прошедшие сутки враг нещадно бил по населенным пунктам Херсонщины. Россияне применили по области рекордное количество авиационных бомб, сбросив на правобережье 85 УАБов. Кроме того, оккупанты использовали два FPV-дрона и сбросили с БпЛА других модификаций 22 осколочных боеприпаса.

Кроме того, в ночь на 6 ноября россияне атаковали Одесскую область. В Одессе россияне били по историческому центру города. Поврежден Одесский национальный художественный музей.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что целью оккупационных войск РФ была припортовая инфраструктура, которая расположена недалеко от исторического центра Одессы.

Вас также могут заинтересовать новости: