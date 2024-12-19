По словам командующего ВМС ВСУ, Украина не может позволить противнику иметь осведомленность на море.

В начале декабря украинские военные атаковали морскими дронами газодобывающие платформы вблизи Крыма, на которых оккупанты установили системы наблюдения. В то же время ВСУ намерены продолжать операции, направленные на ликвидацию этих объектов. Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью "АрмияInform".

"Это операция не одного дня, и она будет продолжена. Мы не можем позволять противнику иметь осведомленность на море, не можем позволить следить за нашими гражданскими или военными кораблями и вообще понимать обстановку. По тем вышкам мы работаем не только нашими морскими дронами, но и другими видами вооружения", - отметил он.

Вице-адмирал отметил, что на платформах армия РФ оставила спецназовцев, однако они логистически ограничены, из-за чего имеют обеспечение только воздушным путем с привлечением вертолетов.

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"Мы и в дальнейшем будем работать по таким вышкам", - заверил Неижпапа.

Атаки на вражеские военные объекты - последние новости

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что в Ростовской области было атаковано одно из крупнейших химических предприятий РФ. По его словам, речь идет о ФКП "Комбинат Каменский", который специализируется, в частности, на изготовлении ракетного топлива.

Также сообщалось, что дроны атаковали базу в Грозном, что в Чеченской республике РФ. Как стало известно, одной из целей атаки стала база ОМОНа. В то же время украинскому ЦПД отметили, что удары по Чечне - это унижение Кадырова.

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