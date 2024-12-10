Эти украинские морские платформы теперь могут уклоняться от вражеского огня и стрелять в ответ по российским воздушным средствам.

Беспилотные морские платформы Sea Babу с установленным пулеметом используют для своей работы искусственный интеллект.

Об этом военно-морской эксперт издания Defense Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий сказал в эфире "Радио NV".

В частности, у него спросили об установке пулеметов на морские дроны Sea Baby.

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"Я это оцениваю положительно. Речь идет об искусственном интеллекте, об элементах искусственного интеллекта, об огневом модуле, который используется на суше уже давно на танках, бронемашинах, и кстати, на катерах, которые сбивают ночью "Шахеды". А почему бы не использовать их в режиме самозащиты для морских безэкипажных платформ? Вот мы и использовали это", - сказал Заблоцкий.

По его словам, это стало тактической неожиданностью для противника и теперь россияне знают, что атаковать украинские морские дроны с воздуха нельзя, потому что это был у россиян единственный эффективный способ, чтобы искать украинские безэкипажные катера в море. Украинские морские дроны были ранее беззащитны с воздуха.

Эксперт считает, что теперь благодаря установке пулеметов украинские беспилотные катера могут уклоняться от российских выстрелов и отвечать огнем, а это увеличивает больше шансов на выполнение поставленных задач.

"Дальше увидим, как будет. Это еще один дальнейший шаг в направлении технического усовершенствования этих платформ", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что украинские производители начали еще и бронировать эти беспилотные платформы от вражеского огня с воздуха, именно от прямых попаданий из крупнокалиберных пулеметов калибром 12,7 мм.

Другое о морских дронах СБУ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 декабря морские дроны СБУ Sea Babу поразили российские вертолеты, самолеты и баржу российских оккупантов в Керченской бухте - среди российских захватчиков есть убитые и раненые. Баржа транспортировала военную технику и оборудование для ремонта Крымского моста.

На новейших Sea Baby были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей.

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