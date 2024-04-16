Ночью дроны сбивали в южных областях Украины.

В ночь на 16 апреля оккупанты нанесли очередной удар дронами-камикадзе по территории Украины, заявила в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, РФ продолжает реализовать воздушные атаки по разным регионам Украины.

"Ситуация остается достаточно напряженной, видим, что враг не прекращает террор на суше, где не может достичь соответствующих успехов, которые запланировал. И компенсирует это в воздухе, в частности, продолжает удары баллистикой по разным регионам Украины, пытается давить с использованием дронов типа "Шахед". В ночное время снова испытывал на прочность противовоздушную оборону, в том числе и южных регионов", - сказала Гуменюк.

Она также отметила, что на юге Силы обороны уничтожили четыре вражеских "Шахеда": "Два на Херсонщине, по одному на Николаевщине и Днепропетровщине. Враг снова тяготеет к энергообъектам, также пытается найти и системы защиты, то есть ПВО".

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Гуменюк также добавила, что враг уменьшил количество воздушных целей, что может говорить о недостатке дронов-камикадзе для регулярных ударов по Украине.

"Мы видим, что количественно такие группы дронов направлялись более компактно. И это говорит о том, что они, очевидно, имеют определенную нехватку этого потенциала, но пытаются держать террор системным. Именно поэтому вчера днем в нашей зоне ответственности был удар баллистикой в направлении Кировоградщины. А ночью использовалась хоть и не очень количественная, но дроновая атака", - сказала она.

На вопрос, продолжает ли враг бить по украинским портам на юге, спикер ОК "Юг" ответила: "В последние дни мы не наблюдаем активности в этом плане. Но это не заставляет нас расслабляться. Ведь мы понимаем, что в приоритетах врага, если говорить о будущих целях, остается промышленность регионов Украины и энергообъекты. Поэтому они действительно под защитой и сама система ПВО развернута таким образом, что даже на маршруте следования дроны уже были уничтожены".

Российско-украинская война продолжается - важные новости

По информации от Генштаба, за прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения между российскими оккупантами и Силами обороны Украины. Самыми горячими остаются Бахмутское и Новопавловское направления.

Также известно, что ВСУ ликвидировали примерно 920 оккупантов за боевые сутки. Общие потери личного состава РФ по состоянию на утро 16 апреля - 455 340 человек.

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