Вооруженные силы Украины за сутки обезвредили еще 920 российских военных на фронте.
Как сообщает Генштаб ВСУ, по состоянию на утро 16 апреля Россия потеряла в войне уже 455 340 человек.
Кроме того, Силы обороны превратили в металлолом тысячи единиц военной техники противника, в частности:
- танков - 7189 (+9);
- боевых бронированных машин - 13809 (+13);
- артиллерийских систем - 11609 (+16);
- РСЗВ - 1046 (+0);
- средства ПВО - 759 (+1);
- самолетов - 347 (+0);
- вертолетов - 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9277 (+11);
- крылатые ракеты - 2092 (+0);
- корабли / катера - 26 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 15563 (+53);
- специальная техника - 1908 (+0).
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, по последним данным DeepState, российские захватнические войска имеют продвижение на трех направлениях фронта. Речь идет об Авдеевском, Ореховском и Новопавловском направлениях.
По оценке ISW, оккупационная армия готовит большое наступление в начале лета. Если к тому времени в США не разблокируют военную помощь для Украины, вражеская операция станет серьезной проблемой для ВСУ.
Ситуация в районе Часового Яра действительно тяжелая, но даже незначительные продвижения оккупантов не свидетельствуют об увеличении реального шанса захватить город до 9 мая, заявил заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко