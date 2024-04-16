Силы обороны уничтожили 13 ББМ, 16 артсистем и 9 танков.

Вооруженные силы Украины за сутки обезвредили еще 920 российских военных на фронте.

Как сообщает Генштаб ВСУ, по состоянию на утро 16 апреля Россия потеряла в войне уже 455 340 человек.

Кроме того, Силы обороны превратили в металлолом тысячи единиц военной техники противника, в частности:

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танков - 7189 (+9);

боевых бронированных машин - 13809 (+13);

артиллерийских систем - 11609 (+16);

РСЗВ - 1046 (+0);

средства ПВО - 759 (+1);

самолетов - 347 (+0);

вертолетов - 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9277 (+11);

крылатые ракеты - 2092 (+0);

корабли / катера - 26 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 15563 (+53);

специальная техника - 1908 (+0).

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по последним данным DeepState, российские захватнические войска имеют продвижение на трех направлениях фронта. Речь идет об Авдеевском, Ореховском и Новопавловском направлениях.

По оценке ISW, оккупационная армия готовит большое наступление в начале лета. Если к тому времени в США не разблокируют военную помощь для Украины, вражеская операция станет серьезной проблемой для ВСУ.

Ситуация в районе Часового Яра действительно тяжелая, но даже незначительные продвижения оккупантов не свидетельствуют об увеличении реального шанса захватить город до 9 мая, заявил заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко

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