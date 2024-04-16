Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки уничтожила пункт управления противника.

За прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения между российскими оккупантами и Силами обороны Украины, сообщает Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах

В районе Купянска враг штурмовых действий не проводил. Зато в направлении Лимана оккупанты 8 раз атаковали позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Терны и Торское. Самым сложным остается Бахмутское направление, где Силы обороны отбили 33 атаки врага. Еще 15 штурмовых действий оккупанты проводили на Авдеевском.

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Также остается сложной ситуация на Новопавловском направлении, где враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении противник 7 раз атаковал позиции украинских защитников.

Кроме того, на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток оккупанты 5 раз атаковали позиции наших войск - все безуспешные.

Зато украинская авиация продолжает наносить ощутимые потери врагу. Так, за прошедшие сутки были нанесены удары по 13 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 артиллерийским средствам, 4 районам сосредоточения личного состава и 4 пунктам управления БпЛА противника.

В свою очередь российские оккупанты нанесли 16 ракетных и 31 авиационный удар, осуществили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Российско-украинская война продолжается: что надо знать

По мнению аналитиков Института изучения войны, российское наступление может стать серьезной проблемой для ВСУ, если Украина не получит помощь от США.

Несмотря на это, Силы обороны продолжают наносить ощутимые потери врагу. Так, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 13 ББМ, 16 артсистем и 9 танков оккупантов.

DeepState отчитывается, что российские захватнические войска имеют продвижение на трех направлениях фронта.

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