Предварительно, никто не пострадал.

Во время ночной атаки против Украины россияне ударили "шахедами" по одному из инфраструктурных объектов на Житомирщине. Зафиксированы повреждения.

Как сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин, жертв в результате удара нет.

"Есть повреждения. Детали позже", - коротко сообщил он.

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Впоследствии глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко уточнил, что россияне нанесли удар по одному из инфраструктурных объектов региона.

"Были слышны взрывы. По предварительным данным жертв и пострадавших нет", - рассказал Бунечко.

Ночная атака против Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня российские захватчики запустили рекордное количество дронов-камикадзе "Shahed-136/131" по территории Украины - 54. украинские военные сбили 52 из них.

По данным Воздушных сил ВСУ, атака россиян была направлена на военные объекты и объекты критической инфраструктуры в центральных регионах страны, в частности на Киевщине.

Из-за падения обломков сбитых "шахедов" в Киеве возник ряд пожаров разрушений зданий. Известно об одном погибшем и двух пострадавших в Голосеевском районе столицы.

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