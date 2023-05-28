Во время ночной атаки против Украины россияне ударили "шахедами" по одному из инфраструктурных объектов на Житомирщине. Зафиксированы повреждения.
Как сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин, жертв в результате удара нет.
"Есть повреждения. Детали позже", - коротко сообщил он.
Впоследствии глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко уточнил, что россияне нанесли удар по одному из инфраструктурных объектов региона.
"Были слышны взрывы. По предварительным данным жертв и пострадавших нет", - рассказал Бунечко.
Ночная атака против Украины
Как сообщал УНИАН, сегодня российские захватчики запустили рекордное количество дронов-камикадзе "Shahed-136/131" по территории Украины - 54. украинские военные сбили 52 из них.
По данным Воздушных сил ВСУ, атака россиян была направлена на военные объекты и объекты критической инфраструктуры в центральных регионах страны, в частности на Киевщине.
Из-за падения обломков сбитых "шахедов" в Киеве возник ряд пожаров разрушений зданий. Известно об одном погибшем и двух пострадавших в Голосеевском районе столицы.