Президент Румынии также подчеркнул, что эта эскалация создает серьезные риски для безопасности в Черном море.

Президент Румынии Клаус Йоханнис решительно осудил сегодняшнюю атаку России по портовой инфраструктуре Дуная, заметив, что атака состоялась совсем близко к румынской границе.

"Я решительно осуждаю недавние нападения России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, очень близко к Румынии. Эта недавняя эскалация создает серьезные риски для безопасности в Черном море", - написал Йоханнис в Twitter.

Он подчеркнул. что это также влияет на дальнейший транзит зерна через Украину, а следовательно, на глобальную продовольственную безопасность.

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Сегодняшнюю атаку РФ осудил и премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

"Я решительно осуждаю атаки России на критическую гражданскую инфраструктуру в украинских портах. Ослабление глобальной продовольственной безопасности является одним из многих последствий войны Путина", - написал он, добавив, что Румыния будет продолжать поддерживать Украину для определения новых решений для транспортировки зерна на глобальные рынки.

Атака РФ на порты Дуная - что известно

Сегодня враг атаковал ударными дронами портовые мощности на реке Дунай в Одесской области. ПВО удалось сбить три дрона, но есть попадание в один из портов - повреждены ангары с продовольствием и портовые краны.

По данным Одесской ОВА, в больницу госпитализировали четырех раненых, один из которых - в тяжелом состоянии.

Как сообщили в прокуратуре, в результате атаки повреждений и разрушений подверглись по крайней мере, четыре зерновых ангара, резервуары для хранения масла и топлива.

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