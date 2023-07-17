"Воды нет, моста нет, туристов нет. И хоть камни с неба", - сыронизировал Игнат.

Удар по Крымскому мосту - это хорошая новость для Украины, можно лишь порадоваться такой ситуации. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Здесь можно разве что порадоваться такой ситуации, потому что воды нет, моста нет, туристов нет. И хоть камни с неба", – пошутил Игнат, намекая на лозунг захватчиков в 2014 году во время оккупации Крыма ("хоть камни с неба, главное, мы дома" - УНИАН).

В то же время он отметил, что по поводу этого события "можете не терроризировать спикеров, никто вам ничего не скажет, потому что никогда это не комментируют".

Игнат отметил, что Украина имеет еще одну хорошую новость - США будут способствовать подготовке украинских пилотов на F-16, поэтому это событие плюс то что происходит с Крымским мостом - это хорошие новости для нас.

Удар по Крымскому мосту - что известно

Сегодня утром стало известно о разрушении пролета Крымского моста, было полностью остановлено движение транспорта. Россиянам рекомендовали выбирать альтернативный сухопутный маршрут через через оккупированные украинские территории.

По данным некоторых источников в правоохранительных ораганх, эта операция - результат специальной операции Военно-морских сил ВСУ и СБУ.

Украина не подтверждает свою причастность к утренним взрывам на мосту, в то же время в ГУР отметили, что из-за разрушения секции моста у россиян возникнут проблемы с логистикой.

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