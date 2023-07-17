Даже россияне начали насмехаться над своей властью, которая предложила ехать на отдых в Крым через оккупированные части Украины.

Ехать на отдых в оккупированный россиянами Крым из-за оккупированных территорий Украины могут только сумасшедшие. Об этом сказал политолог, директор Института будущего Вадим Денисенко, комментируя рекомендации российских властей своим гражданам ехать отдыхать в Крым в объезд Крымского моста через часть оккупированной Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

"Честно говоря, представить себе, чтобы при памяти можно поехать сейчас через Донецкую и Запорожскую область в Крым на отдых, то надо быть просто сумасшедшим", - сказал он.

Денисенко отметил, что в России очень оперативно телеграм-каналы начали просто издеваться над над российскими властями и Минтрансом РФ, который это предложил. "Это уже вызвало бурю криков и стонов россиян и в телеграм-каналах", - отметил он. При этом добавил, что давно не видел, чтобы столько смеялись над российскими властями.

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"Уже появилось много мемов, начиная от до того, что в ответ на то, как решить вопрос Крымского моста, говорят, что надо в очередной раз убить Залужного и Буданова (речь идет о неоднократных фейках российских политиков и пропагандистов о якобы убитых и раненых по несколько раз Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и глав и ГУР Минобороны Кирилла Буданова - УНИАН) и заканчивая историями о Путине, что его боятся разбудить, чтобы известить, что в очередной раз Крымский мост устал", - сказал эксперт.

Денисенко сказал, что для Украины важно, чтобы из-за разрушения Крымского моста было парализовано железнодорожное движение по нему, потому что тогда это резко усложнит любую логистику российским войскам по поставке на фронт техники и боеприпасов.

Крымский мост - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью произошло разрушение части Крымского моста. Есть разные версии причин его разрушения .

На Крымском мосту остановлено движение из-за разрушения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок через Крымский мост и для безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через "новые регионы", то есть через оккупированные украинские территории.

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