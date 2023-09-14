Речь идет о большом десантном корабле "Минск" и субмарине "Ростов-на-Дону".

Пораженные в Севастополе вчера вражеские десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-дону" вряд ли РФ сможет восстановить в ближайшей перспективе.

Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единых новостей.

"По предварительным оценкам экспертов, из того, что мы уже могли увидеть, скорее всего, большой десантный корабль стал уже не таким большим и вряд ли будет кораблем. То, что касается подводной лодки-повреждения достаточно существенные и восстановление их требует дополнительных производственных мощностей, в частности, которыми и щеголял тот самый судно-ремонтный завод. Сейчас он больше похож на отопление, чем на завод. Поэтому восстановить пока негде", - отметила Гуменюк.

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По ее словам, на сегодня если бы не маневрировали российские корабли в Черном море, чтобы спрятаться, Украина их отслеживает и может "найти".

"Они сейчас опасаются, что пункты базирования для них уже не так безопасны, как они раньше для себя думали. Сейчас можем наблюдать их рассредоточение по Черному морю. Корабельная группировка держится в районе, который пока считает для себя более-менее безопасным – это на расстоянии 100 морских миль от контролируемого Украиной берега. Но беда их в том, что контролируемый ими берег надвигается. Поэтому спрятаться им нигде не придется", - сказала Гуменюк.

При этом подчеркнула, что вся военная мощность оккупантов в Крыму – это законная цель для украинских Сил обороны.

Относительно состояния незаконно построенного россиянами Крымского моста Гуменюк сказала, что ситуация с его ремонтом сложная, потому что и погода не позволяет, и общая обстановка постоянно напряженная.

"Им (оккупатам – УНИАН) нужно расслабиться, выдохнуть и смириться", - резюмировала она.

Также Гуменюк добавила, что все альтернативные пути логистики, которые пытается применить враг, отслеживаются украинской стороной и в отношении них принимаются соответствующие меры.

"Они пытались активизировать паромные перевозки, в том числе с использованием больших десантных кораблей. Но сейчас сезон такой-погода штормовая и это для них знаково, они не могут использовать эти мощности как полноценную альтернативу. Также те мосты, которые называют Чонгарским, Геническим - они также не способны функционировать в полной мощности, они едва выдерживают пассажирские перевозки",-рассказала начальнице объединенного пресс-центра Сил обороны юга.

По ее словам, основным логистическим путем для россиян остается трасса М-17, но она очень близко к Силам обороны, поэтому достаточно опасна.

"И мы работаем дальше, отслеживаем их тактику действий и находим противодействие", - заверила Гуменюк.

Атака на корабли РФ в Севастополе.

Ночью 13 сентября в оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Утром в российском Минобороны заявили, что ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе. Российские оккупационные власти заявили, что ракеты, которые попали по территории завода, вызвали там пожар и повредили два корабля в доке.

По информации, распространенной в российских телеграм-пабликах, от ударов ракет пострадали подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

Украинская разведка подтвердила поражение двух российских кораблей в результате ночной атаки по Севастопольскому морскому заводу имени Орджоникидзе и повреждения оборудования завода.

Вчера представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал, что поврежденные в Севастополе российские корабли "с большой вероятностью восстановлению не подлежат".

В свою очередь нидерландская мониторинговая группа Oryx по визуальному подтверждению засчитала российский большой десантный корабль "Минск" до полностью уничтоженных.

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