Из-за аналогичных ударов вдвое уменьшилось количество КАБов, которые враг запускает по Украине, подчеркнул эксперт.

Даже если россияне успели передислоцировать свои самолеты с аэродрома "Приморско-Ахтарск", поражение самой инфраструктуры ведет к уменьшению ударов по Украине и делает их дороже. Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, комментируя атаку 6 февраля.

Он напомнил, что именно с этого аэродрома каждый вечер и ночью оккупанты запускают дроны в сторону Украины.

"И фактически мы в состоянии тревоги из-за этого, начиная с 19:30. Поэтому поражение такого объекта является исключительно важным для нас. Мы понимаем, что это только начало... Имею убедительную надежду, что такие удары будут наносить и по другим аэродромам РФ, таким как Халино, Брянский и тому подобное. Потому что это позволяет нам ликвидировать угрозу, или серьезно ее уменьшить", - сказал Грабский.

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Также он подчеркнул, что поражение аэродрома "Приморско-Ахтарск" говорит о том, что ВСУ сейчас достигли той оперативной способности, когда уже могут наносить достаточно интенсивные удары по территории противника своим собственным вооружением.

Из-за таких атак противник может передислоцировать самолеты, и тот факт, что их отведут подальше от линии фронта, от границ с Украиной, - очень важен. К этому, как добавил эксперт, оккупантов, в частности, принудило и разрешение западных партнеров Украины бить дальнобойным оружием по военным объектам на территории РФ.

"В свою очередь это вдвое уменьшило количество управляемых авиабомб, которые РФ запускает по нашей территории. Вот прямой ответ - уничтожение аэродромной инфраструктуры, к которой мы можем дотянуться, заставляет противника отводить свои ударные средства. Таким образом, увеличивается цена и снижается эффективность этих ударов", - подчеркнул Грабский.

Он добавил, что только дронами решать этот вопрос очень сложно, потому что они могут повредить взлетную полосу или определенную инфраструктуру, но не способны быстро нанести такие поражения, чтобы объект полностью вывести из строя. Для этого нужно использовать на каждый объект десятки дронов, а это очень "дорого и долго".

Также специалист сказал, что РФ имеет несомненное преимущество в своей территории, но именно это преимущество становится одновременно ее минусом - огромную территорию, которую невозможно хорошо защитить.

"Поэтому Россия физически не может защитить все свои объекты, потому что она так же не готовилась к такой войне. И мы можем выбирать на карте России те локации, которые выгодны для нас", - сказал эксперт.

По его словам, поражение таких целей, как газоперерабатывающий или нефтеперерабатывающий завод уменьшает стратегическую возможность противника ведения боевых действий, снижает поступление валюты путем продажи соответствующих товаров и тому подобное.

Атака на аэродром "Приморско-Ахтарск" - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, Силы обороны поразили аэродром "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае РФ, который враг использует для пусков беспилотников типа Shahed по территории Украины.

Генштаб ВСУ сообщил, что это объект оперативного базирования авиационных средств. Он используется для хранения, подготовки и пусков БПЛА типа Shahed по территории Украины, и для обслуживания авиатехники, которая выполняет задачи в районах Запорожской и Херсонской областей.

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