В воздушных силах подтвердили работу по аэродрому Бельбек / коллаж УНИАН, фото крымский ветер, фото иллюстративное 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил работу по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму.

"А вы знали, что в составе Воздушных сил Вооруженных сил Украины есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации? Так вот, ее штатное место базирования - аэродром Бельбек! Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А пока спасибо всем, кто присоединился к очищению Крыма от российского присутствия!", - прокомментировал Олещук.

Других подробностей о взрывах на аэродроме он не привел.

Взрывы в оккупированном Крыму

В районе аэродрома Бельбек во временно оккупированном Крыму Сегодня вечером прогремели взрывы. Крымские партизаны сообщали, что взрывы можно услышать во многих районах полуострова. В Симферополе, возможно, есть "прилеты".

Также сообщалось, что в Щелкино был слышен взрыв в районе Казантипа, также звуки "хлопка" звучат в Евпатории и Саках. На северной стороне Севастополя что-то очень горит, писали местные телеграм-каналы. Раньше дым фиксировали над поселком Гвардейское. 

Отметим, что в крайний раз громко было в Крыму 24 января. О работе ПВО местные паблики сообщили с вечера. Отмечалось, что оккупированный полуостров атаковали дроны. Взрывы фиксировали в Сакском районе и в Новофедоровке. 

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