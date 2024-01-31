Он поблагодарил всех, кто "присоединился к очищению Крыма от российского присутствия".

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил работу по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму.

"А вы знали, что в составе Воздушных сил Вооруженных сил Украины есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации? Так вот, ее штатное место базирования - аэродром Бельбек! Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А пока спасибо всем, кто присоединился к очищению Крыма от российского присутствия!", - прокомментировал Олещук.

Других подробностей о взрывах на аэродроме он не привел.

Взрывы в оккупированном Крыму

В районе аэродрома Бельбек во временно оккупированном Крыму Сегодня вечером прогремели взрывы. Крымские партизаны сообщали, что взрывы можно услышать во многих районах полуострова. В Симферополе, возможно, есть "прилеты".

Также сообщалось, что в Щелкино был слышен взрыв в районе Казантипа, также звуки "хлопка" звучат в Евпатории и Саках. На северной стороне Севастополя что-то очень горит, писали местные телеграм-каналы. Раньше дым фиксировали над поселком Гвардейское.

Отметим, что в крайний раз громко было в Крыму 24 января. О работе ПВО местные паблики сообщили с вечера. Отмечалось, что оккупированный полуостров атаковали дроны. Взрывы фиксировали в Сакском районе и в Новофедоровке.

Вас также могут заинтересовать новости: