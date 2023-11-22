Оккупанта ликвидировали в результате атаки украинских воинов 10 ноября.

В ночь на 10 ноября в результате атаки украинских морских дронов было ликвидировано командира российского десантного катера проекта 11770 "Серна" Дениса Никитина.

Похороны оккупанта состоялись 20 ноября на территории РФ. Некрологи появились в соцсетях.

Старшего мичмана ВМФ РФ Дениса Никитина похоронили в Новороссийске. На официальном сайте "Черноморского окружного казачьего общества" отметили, что российский оккупант погиб в результате ночной атаки украинских надводных ударных дронов у побережья временно оккупированного Крыма.

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Это произошло в ночь на 10 ноября, когда украинские воины поразили два российских десантных катера проектов 1176 "Акула" и 11770 "Серна". "Минуснутый" командир десантного катера Никитин родился 18 февраля 1981 года в городе Ужуре Красноярского края РФ, откуда был призван на срочную службу в Черноморском флоте. После окончания в 2001 году школы мичманов служил на различных должностях Новороссийской военно-морской базы.

Уничтожение десантных катеров РФ в Крыму

Ночью 10 ноября в результате операции на территории временно оккупированного Крыма было поражены два десантных катера Черноморского флота РФ.

По информации ГУР, результаты проведенной 10 ноября доразведки в районе бухты Узкая на территории временно оккупированного Крыма свидетельствуют, что после атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли Черноморского флота РФ уничтожены. Поражение получили два катера оккупантов: один более древнего проекта 1176 "Акула", другой более новый - проекта 11770 "Серна".

В украинской разведке отметили, что Россия такие малые десантные катера класса "Серна" активно использовала во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта. Кроме того, российские оккупанты размещали на борту катеров ЗРК "Тор-М2" для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в нашем Черном море.

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