Там же в начале месяца были уничтожены десантные катера россиян.

В пгт Черноморское (временно оккупирован Крым) "прилетело" по причалу воинской части российских захватчиков.

Как сообщает "Крымский ветер" со ссылкой на информированный источник, атака произошла сегодня, 22 ноября, в 7:05.

"Был прилет по причалу российской воинской части в бухте узкая - туда же, где в прошлый раз были уничтожены десантные катера и личный состав", - пишет канал.

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О последствиях "прилета" пока неизвестно. Источник говорит, что причал теперь огражден боновыми заграждениями из бочек, связанных тросами.

Уничтожение десантных катеров РФ в Крыму

Ночью 10 ноября в результате операции на территории временно оккупированного Крыма было поражены два десантных катера Черноморского флота РФ.

По информации ГУР, результаты проведенной 10 ноября доразведки в районе бухты узкая на территории временно оккупированного Крыма свидетельствуют, что после атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли Черноморского флота РФ уничтожены. Поражение получили два катера оккупантов: один более древнего проекта 1176 "Акула", другой более новый - проекта 11770 "Серна".

В украинской разведке отметили, что Россия такие малые десантные катера класса "Серна" активно использовала во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта. Кроме того, российские оккупанты размещали на борту катеров ЗРК "Тор-М2" для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в нашем Черном море.

Раньше, в частности, в сентябре, было поврежден большой российский десантный корабль "Минск" и подводная лодка. 4 ноября в оккупированной россиянами Керчи прогремели взрывы. ВСУ ударили ракетами по судостроительному заводу и попали в корабль проекта "Каракурт" - "Аскольд".

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