Вид на Новофедоровку с космоса отснял спутник.

Сегодня у оккупантов на аэродроме "Саки" (временно оккупированный полуостров Крым) случился пожар.

Об этом свидетельствуют снимки спутников NASA, которое сняли "критические" точки Новофедоровки с космоса. Их оценила местная мониторинговая группа "Крымский ветер".

"Недалеко от очага находится стоянка военной техники и площадка РЛС. Отметим, что в воинских частях случайные пожары обычно бывают только летом, когда много сухостоя", - заявляет проект.

Очаги возгорания можно проследить на фото. Точность определения координат спутника NASA может варьироваться в пределах 100-200 м, указывают аналитики.

Также на кадрах желтой точкой отмечено место попадания по командному пункту РФ (Воздушные силы Украины нанесли удар еще 6 января), отмечает "Крымский ветер".

Что известно о последнем ударе по аэродрому "Саки"

О первых взрывах в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке стало известно вечером 5 января (в районе 23:45 гремело в разных городах Крыма, в частности, и в Евпатории с Новомихайловкой). Факт атаки подтвердили местные партизаны движения АТЕШ.

6 января Украина признала атаку на аэродром "Саки". Командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил летчиков за отличную работу. В то же время в Минобороны РФ отчитались, что перехватили 4 "украинские" авиационные управляемые ракеты.

Как известно, саакский аэродром РФ использует в качестве базы для своих истребителей "Су" (они используются для налетов по Украине). 2 февраля партизаны АТЕШ фиксировали, что там стоят 10 истребителей Су-30. Их, предположительно, охраняют системами ПВО типа "Каста-2Е2".

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