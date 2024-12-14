По мнению Костенко, по этому поводу должно определяться наше командование, потому что знает, какие есть силы, средства и резервы, чтобы принять соответствующие решения.

На сегодня ВСУ на Курщине сдерживают российское войско с личным составом в 50-60 тысяч человек. Об этом рассказал народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

"По нашим данным в Курской области где-то 50 тыс., возможно, уже 60 тыс. личного состава российских войск. А если мы оттуда уйдем, то все они будут на направлении или Донецком, или зайдут в Сумскую область. Мы это понимаем и сдерживаем там большие резервы, поэтому до сих пор там находимся. Однако основную ситуацию видит Ставка, которой руководит президент, и все решения будет принимать высшее военное командование", - заявил он в эфире Еспресо.

По его мнению, если отвести украинские войска с Курщины, то россияне зайдут на Сумщину и бои будут те же самые, но мы уже будем сражаться на нашей территории.

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"Мы видели, что противник вытягивал резервы, например, десантную дивизию с Запорожского направления, чтобы создать ударную группировку на северном направлении. Поэтому здесь должно определяться наше командование, потому что знает, какие есть силы, средства и резервы, чтобы принять соответствующие решения", - добавил Костенко.

Война в Украине - ситуация на Курщине

Россияне перебрасывают в Курскую область китайские багги, сообщало партизанское движение АТЕШ. Их агенты зафиксировали движение колонны военных тягачей с мотовездеходами китайского производства "Desertcross 1000-3" по трассе М-4 в направлении Курска. Технику заметили на участке между Ростовом-на-Дону и Воронежем.

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