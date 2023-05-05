Глава Днепропетровской ОВА сообщал, что этой ночью враг направил на область два беспилотника.

Враг снова атаковал Днепропетровскую область дронами. Этой ночью российские оккупанты применили два ударных беспилотника Shahed с юго-восточного направления, информируют в Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Ночью 5 мая 2023 года враг применил два ударных БПЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Оба беспилотника уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Восток", - сообщили в ВС ВСУ.

Ранее сегодня, 5 мая, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил, что этой ночью враг направил на Днепропетровщину два беспилотника.

Видео дня

"Военные из воздушного командования "Восток" их сбили", - добавил он.

В своей утренней сводке Генеральный штаб ВСУ сообщал, что за сутки защитники Украины уничтожили около 80 единиц разнообразной вражеской техники, в том числе БПЛА. Речь идет о 17 беспилотниках оперативно-тактического уровня.

Обстрелы Днепра и области - последние новости

Российские оккупанты в ночь на 3 мая запустили по Днепру дроны-камикадзе Shahed-136. Один из БПЛА попал в административное здание города.

Ночью 30 апреля российские оккупанты нанесли удар по Павлограду на Днепропетровщине, в результате чего пострадали более 30 человек, в частности, пять детей.

Днем 30 апреля враг дважды атаковал Никополь из тяжелой артиллерии. В результате вражеской атаки есть разрушения и жертвы.

Вас также могут заинтересовать новости: