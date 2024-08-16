Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что необходимо Украине для усиления атак на российские аэродромы.
"Мы все хотим, чтобы как можно больше самолетов было поражено. Но для того, чтобы они пылали и горели, нам нужны ракеты хотя бы ATACMS, еще лучше - Tomahawk. Наши производители, наши ребята сейчас делают чудо", - заявил он, передает 24 канал.
Отдельное внимание эксперт уделил недавнему удару украинских защитников по российскому аэродрому "Саваслейка":
"Он ориентируется именно на перехватчики: МиГ-45, МиГ-31. Когда они взлетают на 20- 40 минут, у нас все останавливается (из-за объявления воздушной тревоги - УНИАН). Они это понимают. Поэтому удар по этому аэродрому, чтобы ребята там не чувствовали себя спокойно, - это очень хорошо".
Указывается, что удар по "Саваслейке" нанесли на расстоянии около 700 километров от украинской границы. Учитывая фото поражений, бить могли украинскими дронами-камикадзе "Лютый", считает Криволап:
"Что именно было поражено - сказать сложно. Учитывая то, как на последней фазе маневрировал наш "дрончик" - он прицеливался очень точно, то поражения точно есть".
Самая масштабная атака на аэродромы России - что сообщалось
Напомним, как писал УНИАН, ночью 14 августа дальнобойные украинские дроны совершили крупнейшую атаку за всю войну на российские военные аэродромы.
В результате атаки "веселая" ночь была устроена на аэродромах Воронежа, Курска, Саваслейки и Борисоглебска.