На днях украинские защитники совершили крупнейшую атаку за всю войну на российские военные аэродромы.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что необходимо Украине для усиления атак на российские аэродромы.

"Мы все хотим, чтобы как можно больше самолетов было поражено. Но для того, чтобы они пылали и горели, нам нужны ракеты хотя бы ATACMS, еще лучше - Tomahawk. Наши производители, наши ребята сейчас делают чудо", - заявил он, передает 24 канал.

Отдельное внимание эксперт уделил недавнему удару украинских защитников по российскому аэродрому "Саваслейка":

"Он ориентируется именно на перехватчики: МиГ-45, МиГ-31. Когда они взлетают на 20- 40 минут, у нас все останавливается (из-за объявления воздушной тревоги - УНИАН). Они это понимают. Поэтому удар по этому аэродрому, чтобы ребята там не чувствовали себя спокойно, - это очень хорошо".

Указывается, что удар по "Саваслейке" нанесли на расстоянии около 700 километров от украинской границы. Учитывая фото поражений, бить могли украинскими дронами-камикадзе "Лютый", считает Криволап:

"Что именно было поражено - сказать сложно. Учитывая то, как на последней фазе маневрировал наш "дрончик" - он прицеливался очень точно, то поражения точно есть".

Самая масштабная атака на аэродромы России - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, ночью 14 августа дальнобойные украинские дроны совершили крупнейшую атаку за всю войну на российские военные аэродромы.

В результате атаки "веселая" ночь была устроена на аэродромах Воронежа, Курска, Саваслейки и Борисоглебска.

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