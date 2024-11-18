Существует вариант разрешить бить по целям, из которых Россия сейчас осуществляет агрессию.

Министр по европейским делам Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что разрешение Украине бить по территории РФ французскими дальнобойными ракетами все еще остается лишь одним из вариантов.

Как пишет Reuters, пока что в позиции Парижа ничего не изменилось.

"Мы открыто заявили, что это вариант, который мы рассмотрим, если он позволит нанести удар по целям, из которых Россия сейчас осуществляет агрессию на украинской территории. Итак, ничего нового", - сказал Барро журналистам перед встречей министров ЕС в Брюсселе.

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Разрешение на удары дальнобойным оружием

Как известно, Киев давно призывает партнеров снять ограничения на дальнобойные удары по российской территории.

На днях в СМИ появилась информация об отмене запрета на удары ATACMS, Storm Shadow и SCALP по российской территории. Силы обороны теперь могут бить по войскам России и Северной Кореи на Курщине.

Президент Владимир Зеленский отметил, что такие вещи "не анонсируются". В то же время он напомнил, что разблокирование дальнобойного оружия является одним из главных пунктов плана победы.

Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев отметил, что о предоставлении разрешения Украине бить дальнобойным оружием по РФ оккупанты должны были узнать уже после таких ударов, а не из новостей.

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