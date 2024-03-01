Украина остро нуждается в дальнобойных ракетах, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов не исключает, что американские ракеты ATACMS большей дальности передадут Украине вместе с первыми западными истребителями F-16.

"Мы же ждем ATACMS. Нам почему-то оперативно-тактическую ракету для HIMARS в осколочно-фугасном снаряжении пока что не дают. И эта тема опять ушла со страниц прессы, хотя для нас это животрепещущая тема. Нам эта ракета крайне нужна. Кассетную на 160 км нам дали, а вот фугасную на 300 - не дали, - заявил он. - Я надеюсь, что ATACMS, скорее всего, могут прийти с F-16. Видимо, так пока США откладывают эту тему".

Жданов предположил, что в связи с этим и канцлер Германии Олаф Шольц не торопится передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Эксперт напомнил, как он долго отказывался передавать Украине танки и согласился только после того, когда президент США Джо Байден одобрил поставку Abrams.

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"Может быть, и с ракетами так же, - отметил Жданов. - Посмотрим, сколько еще Шольц выстоит в противостоянии со всем миром".

Дальнобойные ракеты ATACMS и Taurus для Украины

Как писал УНИАН, 20 февраля NBC News со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы предоставить Украине новые более мощные баллистические ракеты ATACMS большой дальности.

На днях правительство Великобритании частным образом призвало Германию передать Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus,

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