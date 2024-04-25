Издание отмечает, что Украина умеет эффективно уничтожать важные для РФ цели.

Украина получит дополнительные ракеты ATACMS помимо тех, которые США уже тайно отправили Киеву накануне, пишет Business Insider.

Издание отмечает, что Белый дом планирует отправить Украине больше ракет большой дальности, которые ВСУ использовали для уничтожения российских аэродромов во время ударов глубоко в тылу врага.

"Украина тайно получила партию ATACMS в начале этого года и недавно использовала их для ударов дальнего действия, согласно многочисленным сообщениям, и законодатели США предположили, что больше смертоносных ракет могут быть на пути в Киев в течение нескольких дней", - отмечает Business Insider.

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В тексте также говорится о том, что Украина продемонстрировала, что может эффективно нацеливаться на ценные активы РФ в тылу с помощью ATACMS. Это, по словам экспертов, создает серьезную дилемму для Москвы. Больше таких ракет могло бы позволить Киеву продолжить эту тенденцию.

"Это заставит россиян изменить многое в своей стратегии и тактике", - цитирует Business Insider Дэн Райс, бывший офицер артиллерии армии США.

Издание также напоминает, что Украина давно обращалась к Вашингтону с просьбой предоставить эти ракеты. И когда она их наконец получила, осенью прошлого года, сразу нанесла удар по двум российским аэродромам на оккупированной территории на востоке Украины.

ATACMS для Украины: что надо знать

Накануне президент США Джо Байден подписал законопроект о дополнительной поддержке Украины на общую сумму $60,8 млрд. В нем, в частности, речь шла и об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS.

После этого Reuters сообщили, что США тайно поставили Украине ракеты ATACMS дальнего радиуса действия еще до того, как закон был проголосован.

Впоследствии эту информацию подтвердила и посол США в Украине Бриджит Бринк. Она отметила, что ракеты Киеву передали в апреле по поручению Байдена.

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