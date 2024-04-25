Это еще один сигнал непоколебимости преданности США делу защиты Украины.

Соединенные Штаты Америки в апреле предоставили Украине дальнобойные армейские тактические ракетные системы ATACMS.

Об этом посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила в сети X.

"В этом месяце Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты дальнего радиуса действия по поручению президента Джо Байдена", - подчеркнула Бринк.

Как отметила посол, это еще один сигнал, что американская преданность делу защиты Украины является непоколебимой.

ATACMS для Украины - последние данные

Как сообщал УНИАН, Палата представителей США и Сенат одобрили законопроект о дополнительной поддержке Украины на общую сумму 60,8 млрд долларов. Вчера, 24 апреля, президент США своей подписью ввел этот закон в действие. Среди прочего, в законе прописано, что президент обязан предоставить Украине ракеты ATACMS.

По данным СМИ, США в последние недели тайно поставляли Украине ракеты дальнего радиуса действия для борьбы с российскими захватчиками. На прошлой неделе украинская армия впервые применила их.

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