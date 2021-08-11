В одном из этих населенных пунктов после обстрела нет водоснабжения.

Российские оккупационные силы совершили артиллерийский обстрел на Донбассе, в результате чего обесточенными остались четыре населенных пункта.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в социальной сети Facebook.

Так, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации по вопросам прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об очередном обстреле со стороны Вооруженных сил РФ населенного пункта на подконтрольной правительству Украины территории с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

"11 августа текущего года около четырех часов утра кремлевские наемники со стороны оккупированного населенного пункта Трудовское осуществили обстрел окрестностей населенного пункта Новомихайловка Донецкой области, применив артиллерийские системы калибра 122 мм. Всего оккупантами было выпущено более 24 снарядов, в результате чего была повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка", - говорится в сообщении.

Также в связи с повреждением линии электоропередач без водоснабжения остался населенный пункт Новомихайловка.

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Ситуация на Донбассе сегодня

По состоянию на 7 часов утра, 11 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Отмечается, что возле Новомихайловки российские оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Автор: Виталий Саенко