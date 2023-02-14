В Белом доме считают, что России за год не удалось решить проблемы в своей армии.
Об этом рассказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге, отвечая на вопрос журналиста, изменилось ли что-то в принятии решений Кремлем. Он сказал, что не осведомлен о кремлевских процессах принятия решений.
"Ясно, что г-н Путин не принимает хороших решений. Не должен был вторгаться в первую очередь. Это страна, которая не представляла угрозы ни для кого, не говоря уже о России", - сказал он.
Кирби подчеркнул, что ни российский президент, ни российские военнослужащие не принимали разумных решений на поле боя.
"Они все еще страдают от некоторых из тех же проблем, что и год назад: логистика, обеспечение, интеграция совместных огней, личный состав, сплоченность подразделений. Я мог бы продолжать и продолжать. Российская армия все еще борется с этим. Они не преодолели эти проблемы. И это подтверждается тем, что он, знаете ли, продолжает менять генералов, как я меняю носки", - добавил он.
Потери армии РФ в Украине
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 138340 военнослужащих.
В мониторинговой группе Oryx подсчитали, что с 24 февраля оккупанты потеряли в Украине 1688 танков. 544 из них удалось захватить украинским военнослужащим.
Ранее сообщалось, что в наступлении на Угледарском направлении подразделения РФ потеряли до 60% своей боеспособности.