Проблемы есть не только в рядовом составе российской армии.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь заявил, что в российской армии существуют серьезные проблемы. В оккупационных войсках большие трудности и с бронетехникой, и с боеприпасами, и с артиллерией, и с личным составом.

"Одно дело – гнать "мобиков", которые то разбегаются, то убегают, то не знают, что делать на фронте. Другое дело – та армия, которая была перед 24 февраля прошлого года, когда это все-таки была обученная армия. Люди, которые учились, были специалистами в своей сфере. Сейчас таких людей очень мало, профессионалами может похвастаться как раз ЧВК "Вагнер", потому что они работают именно в этой сфере. А регулярная армия превратилась в такое сборище, стадо "мобиков", которыми очень трудно управлять", – объяснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Самусь подчеркнул, что проблемы есть не только в рядовом составе российской армии. Это и сержантский состав, и младшие командиры, и командиры среднего звена, которых в России – большой дефицит.

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"Без этих специалистов управлять войсками просто очень трудно. Легко сказать, например, как действовать малыми штурмовыми группами, но как обеспечить координацию этих малых штурмовых групп в реальном масштабе времени? Это возможно только в таких конкретных проектах как ЧВК "Вагнер", где этим можно заняться, это можно организовать. В регулярных силах, где действует совершенно другой боевой устав еще советского времени, конечно, очень трудно это все сделать. Разве что вопреки, а не благодаря, как говорится, этому уставу. Поэтому сейчас очень такая странная ситуация в российской армии сформировалась", – резюмировал эксперт.

Проблемы в армии РФ

За последние несколько месяцев Россия направила десятки тысяч новых военнослужащих для усиления линии фронта в Украине. Однако это мало что изменило, поскольку войска прибыли на передовую "плохо экипированными, плохо обученными" и "брошенными на поле боя".

Кроме того, у военных РФ большие проблемы с боеприпасами. Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что у России заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь Российской Федерации в пополнении ее армейских запасов.

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