Россия не имеет свободы маневра для подвоза боеприпасов, чтобы устроить огневой вал. Ей остается лишь мобилизация "пушечного мяса".

Русская армия деградирует и скатывается до уровня времен Второй мировой войны

Об этом заявил полковник запаса СБУ Михаил Притула в эфире телеканала "Эспрессо".

"Русская армия скатывается и деградирует до уровня Второй мировой войны. Россия не имеет свободы маневра для подвоза боеприпасов, чтобы устроить огневой вал. Оккупанты не могут пустить большое количество авиации, ведь нет крылатых ракет и десантных дивизий. Всего передового и современного у России уже нет", - пояснил Притула.

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По его словам, у РФ нет возможности маневрировать и остается только мобилизация.

"Развитие хода боевых действий будет зависеть от успешности мобилизации в России. Если удастся собрать достаточно мяса, власти РФ будут пускать его в бой в первом эшелоне. Путин не имеет коридора для маневра. Единственное, что может Путин, - провести скрытую мобилизацию и пустить живую силу вперед, ведь танки являются мишенью для беспилотников, а склады поражаются по HIMARS. Маневрировать нет как", - подытожил эксперт.

Как писал УНИАН, командование ВС РФ продолжает сокращать свои воинские части из-за невозможности компенсировать потери среди личного состава.

Из-за потерь и невозможности объявить в России мобилизацию командование ВС РФ готовит еще 50 батальонов с добровольцами для отправки в Украину. Дешевле всех "оценили" бурятов - им будут платить меньше, чем жителям других регионов РФ.

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