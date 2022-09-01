Кремль пытается решить эту проблему несколькими способами, включая призыв на службу осужденных за преступления и раненых.

Россия пытается решить проблему нехватки войск разными путями, в том числе, принуждая солдат, раненных в ходе войны, возвращаться в строй, используя частные охранные компании и даже призывая на службу заключенных из тюрем.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американского чиновника на условиях анонимности.

Чиновник отметил, что, как установила разведка, в ближайшее время министерство обороны России будет призывать на службу осужденных преступников "в обмен на помилование и финансовую компенсацию".

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Некоторые российские военные аналитики предположили, что значительная роль будет отведена добровольцам, что отражает опасения Кремля по поводу возможных последствий попытки увеличить призыв.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил журналистам, что, по оценкам США, Россия понесла тяжелые потери в первые месяцы войны против Украины.

"На войне много тумана, но, думаю, можно с уверенностью сказать, что российские потери, вероятно, составили 70-80 тыс. человек менее чем за шесть месяцев, – сказал он. – Сюда входят убитые и раненые, и это число может быть немного меньше или немного больше, но, думаю, приблизительно такое".

На протяжении войны США регулярно понижали уровень секретности и публиковали данные разведки, чтобы раскрыть планы российских операций по дезинформации или привлечь внимание к трудностям России в ведении войны с Украиной.

В начале этой недели администрация Байдена сообщила, что Россия столкнулась с техническими проблемами с беспилотниками иранского производства, приобретенными у Тегерана для использования в войне в Украине.

В течение нескольких дней августа в Россию доставлялись беспилотники Mohajer-6 и Shahed, что, как предположила администрация Байдена, является частью плана России по приобретению иранских беспилотников для использования в Украине.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия испытывает "определенные трудности" и сталкивается с "ограничениями некоторых возможностей" иранских беспилотников с момента их получения.

Как сообщал УНИАН, в США подтвердили, что Иран передал России беспилотники.

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