Российские войска должны были быть готовы к нападению на Украину уже в конце декабря 2021 года, однако не успели.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что по состоянию на конец октября 2021 года на 100% знал, что Россия устроит полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом Арестович рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Конец октября. Я 100% знал, что нападут. Уже был известен первый срок готовности. Это было 26 декабря. Они должны были быть готовы на католическое Рождество. Но они не успели из-за российской небрежности. Второй датой было 12 января. Не успели", - сообщил советник руководителя ОП.

Он добавил, что следующая дата готовности РФ к нападению была 16 февраля и у вражеской армии было тогда два плана.

"Они целый месяц дали на подготовку, решили усилить. Тогда Росгвардию начали перебрасывать интенсивно. До этого ее не было. У них было два плана. Первый: считали, что армия сейчас зайдет, за месяц разгром или чуть меньше. А Росгвардия потом приедет. Они положили ее сюда привезли на границу. 16-го не успели. А китайцы запретили. 12 февраля Олимпиада началась. Китайцы сказали" нет" – "не портите Олимпиаду", да", - рассказал Арестович.

Он продолжил, что 20 февраля было закрытие Зимней олимпиады 2022 года в Пекине, поэтому российские войска планировали напасть на Украину 22 февраля.

"Но 23 февраля как бы (День защитника Отечества в России – ред.). Они его отпраздновали – 24-го утром нападают", – сказал советник главы президентского офиса.

Он добавил-о том, что РФ нападет в 5:00 24 февраля, "железно" знал "дня за три уж точно".

Ранее заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что РФ может попытаться захватить новые территории в случае успеха на Донбассе и юге.

По словам президента Украины Владимира Зеленського, по состоянию на начало июля Россия оккупировала около 20% территории Украины.

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