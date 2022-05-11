Денисова призвала комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты.

Российские оккупанты пытают взятых в заложники мирных украинцев. На Херсонщине рашисты били мужчину током и снимали все на видео.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Оккупанты выложили в свободный доступ видео допроса похищенного ими жителя Олешков на Херсонщине Сергея Мороза. На видео зафиксированы факты избиения и пыток с применением электрического тока", - отметила омбудсмен.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!

Она подчеркнула, что видео является очередным доказательством военных преступлений РФ. Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Сумщине нашли документы с планами оккупантов, которые хотели захватить всю Украину. В Тростянце также обнаружили места, где враг пытал людей. На месте преступлений нашли дубинки, наручники, металлические клещи и одежду потерпевших со следами крови.

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