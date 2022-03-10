В отношении российских информационных фейков Арестович отметил, что "РФ уже столько врала, что ей не верит последний осел на Ближнем Востоке".

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал вероятность изменения позиции израильских партнеров по введению санкций против России.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"В Израиле сложная ситуация. Большая часть населения за нас, даже требуют предоставить нам вооружение. Однако коалиционное правительство Израиля находится в очень сложных условиях. Они постоянно находятся в зависимом от России положении, они сами построили такие отношения. А теперь Россия угрожает даже предоставить оружие террористам на Ближнем Востоке. Но всегда приходит время, когда нужно выбирать", - сказал советник руководителя ОП.

Арестович высказался также относительно своих ожиданий от запланированной встречи президента Владимира Путина с израильскими законодателями.

"Сейчас шутят, что если бы Зеленский баллотировался на выборах в США, он бы выиграл их. Наш президент сейчас лидер всего свободного мира. Он сказал: "Если вы колеблетесь, пока у нас вытаскивают детей из Мариуполя, то ваши народы дадут вам собственную оценку", - сказал советник главы ОП.

Также Арестович отметил, что президент оставил за собой право обращаться напрямую к народам мира, минуя политическое руководство.

Также в отношении российских информационных фейков Арестович отметил, что поскольку Россия не может победить на поле боя, то пробует себя во лжи.

"РФ уже столько врала, что ей не верит последний осел на Ближнем Востоке", - сказал он.

Также Арестович отметил, что "лучшую пропаганду делают военные, потому что они знают об истинном состоянии и невольно сообщают о нем".

По его словам, 60% личного состава армии российских оккупантов написали рапорты, что не поедут в Украину воевать.

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