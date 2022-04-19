Советник председателя ОП намекнул, что Россия не пойдет на этот шаг, ведь Альянс мгновенно закончит войну.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал вероятность удара России по базе НАТО. По его словам, война тогда продлится несколько суток.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

Арестовича попросили прокомментировать заявление Британии о том, что президент РФ Владимир Путин может приказать нанести удар по базе НАТО, чтобы перекрыть поток вооружений для украинской армии.

"Ну пусть нанесет. Я думаю, что потом война продлится суток три", – заявил Арестович.

Ранее бывший первый советник британского правительства по национальной безопасности Питер Рикеттс заявил, что Путин может рассмотреть возможность нанесение удара по базе НАТО, чтобы остановить поставки оружия в Украину.

В то же время аналитик компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что Украина не может исключать удара России по путям поставок оружия из государств НАТО, но Москва также должна понимать, что это будет означать прямое вовлечение альянса в войну.

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