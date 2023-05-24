Первую фазу операции бойцы считают успешной.

Представители "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" рассказали о рейде в Белгородской области, подчеркнув, что их операция продолжается. Целью рейда бойцы назвали освобождение своей страны.

Член легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" сказал журналистам CNN, что "эффект этого рейда был ошеломляющим".

"Весь интернет (был) взорван, кипел", — заявил он.

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В то же время командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин заявил, что операция на Белгородщине продолжается.

"Первую фазу мы считаем успешной. Сейчас она закончилась, но операция продолжается", – сказал он.

При этом Никитин подчеркнул, что с украинскими военными бойцы согласовывают только то, что происходит в пределах Украины.

"Все, что мы делаем в пределах государственной границы Украины, мы, очевидно, согласовываем с украинскими военными, каждое решение, которое мы принимаем за границей, за государственной границей, – это наше собственное решение", – добавил командир РДК.

По его словам, они могут попросить "товарищей, друзей о помощи в планировании", чтобы они сказали "да", "нет", "это хорошая идея", "это плохая идея".

Боец легиона "Свобода России" "Цезарь" рассказал журналистам, что во время операции российские войска были "слишком глупыми и слишком медленными" в своем ответе на атаку через границу. По его словам, его бойцы уничтожили российскую механизированную роту.

"Мы наносим им большие потери", – заметил он.

Отвечая на вопрос о том, была ли операция в понедельник, 22 мая, частью широко разрекламированного украинского контрнаступления, "Цезарь" ответил: "Я думаю, что да". Он добавил, что украинские военные обеспечивают легион "стрелковым оружием, артиллерией, тяжелой техникой, всем".

"Цезарь" также описал цель операции на Белгородщине.

"Мы хотим освободить нашу страну... жить, процветать в свободе и иметь способность к самореализации", – заявил боец.

Операция РДК и легиона "Свобода России" под Белгородом

20 мая 2023 года российские добровольцы в составе "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" зашли на территорию Белгородской области. Целью операции под Белгородом называли создание "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.

24 мая бойцы РДК заявили, что во время рейда в Белгородскую область двое бойцов получили ранения, погибших нет. В то же время в легионе "Свобода России" сообщили о двух погибших и 10 раненых. Во время операции бойцы захватили БТР, стрелковое оружие и другую технику на КПП "Грайворон".

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